Khloé Kardashian : Surprenante déclaration de son ex, infidèle et récidiviste

Tristan Thompson a récidivé ! Une fois de plus, il s'attire les foudres des internautes, qui ont découvert qu'il avait encore trompé Khloé Kardashian. Le basketteur et compagnon infidèle a quand même tenu à lui adresser un message publiquement, bravant ainsi les moqueries de milliers d'internautes.

Dimanche 27 juin 2021, Khloé Kardashian a eu 37 ans. Pour l'occasion, ses proches et près de 160 millions d'abonnés Instagram lui ont souhaité leurs meilleurs voeux. Son ex-compagnon Tristan Thompson a lui aussi eu une pensée pour elle, et lui a écrit une déclaration d'amour en légende d'un diaporama de trois photos de leur couple. Sur la première, prise en soirée, Tristan embrasse Khloé sur le front. La deuxième les montre confortablement assis sur un canapé, chicha à la main. La troisième image est un selfie pris par Khloé Kardashian, en voiture avec Tristan et leur fille de 3 ans, True.

"Joyeux anniversaire @khloekardashian, merci d'être une compagne, une mère et une meilleure amie géniale, mais aussi la personne la plus gentille, la plus attentionnée et la plus aimante que j'ai jamais rencontrée, écrit Tristan Thompson à l'attention de son ex. Ton amour et ton esprit sont contagieux pour tous ceux qui t'ont rencontrée. Merci de toujours être là pour moi et de faire de notre famille une priorité. Je t'aime énormément. Passe une excellente journée."