Khloé Kardashian encore trompée : un deuxième bébé, une "promesse vide" de Tristan Thompson

Une énième fois trompée par Tristan Thompson, Khloé Kardashian en a assez. Invité à l'anniversaire de Tana Mongeau, le basketteur avait été photographié entrant dans une chambre en compagnie de trois femmes, y sortant tout "ébouriffé" d'après l'expression de nos confrères du DailyMail. Alors que Khloé était parvenue à pardonner ses infidélités répétées au père de sa fille True (3 ans), elle suivait un traitement afin de tomber enceinte.

Dans un épisode de la dernière saison de L'Incroyable famille Kardashian, Khloé Kardashian se confiait avec émotion sur son parcours de fécondation in vitro (Fiv) et son souhait d'agrandir la famille. Un rêve désormais brisé, une fois de plus. "Khloé est frustrée et déçue, a commenté un ami anonyme de la star à People. Elle faisait réellement confiance à Tristan et sentait qu'il faisait des efforts sincères. Elle déteste s'être encore trompée à son sujet."

Depuis leur rupture, annoncée le 23 juin dernier, Khloé Kardashian "fait de son mieux pour aller de l'avant". Après avoir été trompée pendant sa grossesse, puis après la naissance de True, notamment avec Jordyn Woods, ex meilleure amie de Kylie Jenner qu'elle considérait comme sa propre petite soeur. "Elle ne veut plus jamais se retrouver dans cette position. Elle ne croira plus jamais les promesses vides de Tristan", assure cette même source.

Tristan Thompson avait pourtant passé de longs mois à essayer de reconquérir la mère de sa fille. Se heurtant d'abord à un mur - et à la colère de Khloé Kardashian -, le joueur de NBA était parvenu petit à petit à regagner la confiance de son ex, en étant d'abord un père exemplaire pour leur fille. La saison de basket 2020 avait été interrompue à cause de la pandémie, ce qui avait permis à Tristan Thompson de se confiner avec Khloé et True à Los Angeles. C'est là qu'ils avaient réellement renoué, jusqu'à développer le projet d'un deuxième enfant. Avant que Tristan ne faute à nouveau, ils avaient sérieusement évoqué l'idée de faire appel à une mère porteuse, comme ce fut le cas pour Kim Kardashian.