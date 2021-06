Diaporama Khloé Kardashian encore trompée : un deuxième bébé, une "promesse vide" de Tristan Thompson

1 / 22 Khloé Kardashian encore trompée : un deuxième bébé, une "promesse vide" de Tristan Thompson

2 / 22 Khloe Kardashian révèle ses difficultés de grossesse par FIV dans l'émission "L'Incroyable Famille Kardashian". Los Angeles.

3 / 22 Khloé Kardashian, Tristan Thompson et leur fille True (née en avril 2018).

4 / 22 Kim Kardashian laisse sa soeur "mal à l'aise" alors qu'elle se rapproche de l'ex de Khloe et père de son enfant Tristan Thompson lors de la première de la saison de Keeping Up With The Kardashians.

5 / 22 Khloe Kardashian affronte Scott Disick dans l'émission "L'Incroyable Famille Kardashian". Los Angeles. Le 24 mars 2021.

6 / 22 Khloé Kardashian, le basketteur Tristan Thompson et leur fille True déguisés pour Halloween. Octobre 2020.

7 / 22 Khloe Kardashian et son compagnon Tristan Thompson quittent le restaurant Craig à West Hollywood le 17 août 2018.

8 / 22 Khloe Kardashian révèle ses difficultés de grossesse par FIV dans l'émission "L'Incroyable Famille Kardashian". Los Angeles. Le 18 mars 2021.





9 / 22 Kim Kardashian émue aux larmes dans le dernier épisode de l'émission "L'Incroyable Famille Kardashian" tandis que sa soeur Khloe évoque le désir d'avoir un autre enfant avec son compagnon Tristan Thompson. De son côté, Kris Jenner se demande si elles ont bien fait de mettre un terme au programme, après 20 saisons. Cette ultime saison sera diffusée aux Etats-Unis à partir du 18 mars 2021.

10 / 22 Khloé Kardashian dévoile "Good Mama", sa collection de vêtements de maternité.

11 / 22 Khloe Kardashian révèle ses difficultés de grossesse par FIV dans l'émission "L'Incroyable Famille Kardashian". Los Angeles. Le 18 mars 2021.





12 / 22 Khloé Kardashian (enceinte) et Tristan Thompson sur une photo publiée sur Instagram en janvier 2018

13 / 22 Khloe Kardashian et son compagnon Tristan Thompson arrivent au restaurant Craig à West Hollywood le 17 août 2018.

14 / 22 Exclusif - Tristan Thompson, qui apparaît en public pour la première fois depuis le confinement, s'apprête à embarquer à bord d'un jet privé à Los Angeles, le 22 juin 2020. Le basketteur de l'équipe des Cavaliers de Cleveland portait un masque de protection contre le coronavirus (Covid-19). Pendant toute la durée du confinement, Tristan Thompson, 29 ans, était avec son ex-compagne, Khloé Kardashian, qui fêtera ses 36 ans le 27 juin 2020, afin de profiter pleinement ensemble de leur fille, True, 2 ans.

15 / 22 Kim Kardashian laisse sa soeur "mal à l'aise" alors qu'elle se rapproche de l'ex de Khloe et père de son enfant Tristan Thompson lors de la première de la saison de Keeping Up With The Kardashians.

16 / 22 Kim Kardashian laisse sa soeur "mal à l'aise" alors qu'elle se rapproche de l'ex de Khloe et père de son enfant Tristan Thompson lors de la première de la saison de Keeping Up With The Kardashians.

17 / 22 Khloe Kardashian a dit que T. Thompson a essayé de l'embrasser avant la fête d'anniversaire de leur fille True, avant de fondre en larmes lors de l'émission "Keeping Up with The Kardashians". Le couple s'est séparé après le scandale de fraude du joueur de la NBA avec Jordyn Woods et après la trahison, Khloe se sentait toujours "humiliée et blessée". Cependant, le premier anniversaire de sa fille, True Thompson, approchant à grands pas, Khloe savait qu'elle devrait faire face à son ex. Los Angeles. Le 8 septembre 2019.

18 / 22 Khloe Kardashian, son compagnon Tristan Thompson et sa soeur Kourtney Kardashsian sont allés à l'inauguration de la collection de maquillage de Kylie Jenner et Jordyn Woods à Studio City. Kylie Jenner s'est associée à sa meilleure amie, l'influenceuse et mannequin Jordyn Woods pour concevoir "Kylie X Jordyn", commercialisée à partir du 21 septembre. Cette nouvelle collection comprend une palette de 12 coloris d'ombres à paupières allant des bruns neutres aux verts et roses métallisés, ainsi qu'une palette d'highlighter de quatre tons, deux gloss pour les lèvres et un nouveau rouge à lèvres appelé 'Woods'. Le packaging de cette collection présente des portraits dessinés des deux meilleures amies et de nombreux coeurs. Le 21septembre 2018

19 / 22 Khloe Kardashian et son compagnon Tristan Thompson quittent le restaurant Craig à West Hollywood le 17 août 2018.

20 / 22 Khloe Kardashian et son compagnon Tristan Thompson quittent le restaurant Craig à West Hollywood le 17 août 2018.





21 / 22 Khloe Kardashian et son compagnon Tristan Thompson quittent le restaurant Craig à West Hollywood le 17 août 2018.