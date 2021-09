Kylie Jenner enceinte : robe en cuir à New York, première sortie après la grande annonce

C'est officiel : Kylie Jenner attend son deuxième enfant ! La jeune femme a fait sa première apparition publique depuis la confirmation de l'heureuse nouvelle. Elle a habillé son ventre rond d'une jolie robe en cuir...

Kylie Jenner a posé ses valises à New York, où se déroule une nouvelle Fashion Week. Elle y était de sortie ce mercredi 8 septembre 2021. La superstar de 23 ans a profité de sa soirée pour dîner au restaurant Carbone, dans le quartier de Greenwich Village.

Escortée par un régiment d'assistants et de gardes du corps, Kylie a évidemment attiré tous les regards. La compagne du rappeur Travis Scott et maman de la petite Stormi (3 ans) s'est également fait remarquer pour son look entièrement blanc. Kylie Jenner portait un manteau et d'une robe en cuir courte, qui moulait son baby bump. Un sac également blanc de la maison Balenciaga et des sandales à talons complétaient sa tenue.