Kylie Jenner est-elle enceinte ? Grosse gaffe d'un membre de la famille

En effet, en commentaires, certains internautes assuraient qu'elle était enceinte et que les photos et vidéos de son anniversaire ont été préparés à l'avance. Tout cela pour éviter, selon eux, qu'elle n'affiche son baby bump !

MaisCaitlyn Jenner n'est pas seulement le père de Kendall et Kylie. De ses précédentes unions, elle a eu trois garçons et une fille : Burt, Brandon, Brody et Cassandra (42, 40, 37 et 41 ans). Tous sont parents, excepté Brody. Il est donc fort possible que la politicienne ait fait allusion à son fils cadet !

Kris Jenner, habituée aux bourdes de son ex-mari, n'a pas fait de déclaration sur cette mystérieuse grossesse. Peut-on en conclure qu'il ne s'agit pas d'une des filles de la momager ?