Caitlyn Jenner : Ses petits-enfants lui donnent un surnom pour éviter l'erreur

C'est avec une honnêteté rafraîchissante que Caitlyn Jenner a accepté d'évoquer les changements liés à sa nouvelle identité. Candidate star de la version britannique de Je suis une célébrité, sortez-moi de là !, elle a expliqué le 21 novembre 2019, sur le camp de son équipe – la Team Snake Rock –, que ses enfants continuaient à l'appeler "papa"... et que ceci ne lui posait aucun problème. "Kendall m'a d'abord demandé, précise-t-elle. Et c'est moi qui lui ai dit de m'appeler comme ça. Je suis son père et je le serai toujours, jusqu'au dernier jour."

Les enfants de Caitlyn Jenner ont dû réapprendre à lui parler. Si le terme "papa" est resté ancré dans la famille, une petite différence a tout de même fini par voir le jour. "Ce qui me surprend à chaque fois, c'est qu'ils sont très bons quand ils parlent de moi. Mes enfants disent "Mon père, elle..." et c'est difficile de changer ce pronom au milieu", remarque-t-elle. Quant à ses petits-enfants – elle en aura vingt, en tout, au mois de décembre –, ils ont fini par se décider entre "papy" et "mamie" en n'en sélectionnant aucun : en lieu et place, ils l'appellent "Boom Boom". "Ça a fini par rester, conclut-elle. C'était plus facile à dire pour eux."

Certains d'entre vous font des commentaires un peu bébêtes

Elle a appris à gérer les problèmes avec humour. Sa chirurgie de réattribution sexuelle n'ayant pas été l'objet que de commentaires positifs, Caitlyn Jenner avait fait le choix de l'évoquer avec humour sur le plateau de Comedy Central au mois de septembre : "Je sais que certains d'entre vous font des commentaires un peu bébêtes à ce propos. Laissez-moi vous rappeler que 'ça' a engendré Kylie Jenner, la plus jeune milliardaire de l'Histoire à s'être faite toute seule. 'Ça' a aussi créé Kendall Jenner, le modèle le mieux payé de l'univers. J'ai élevé dix enfants. J'ai actuellement, bientôt, vingt petits-enfants. Alors non, je ne l'ai pas coupé. Je l'ai laissé prendre sa retraite. 'Ça' n'en pouvait plus !" Et elle n'a effectivement jamais eu l'air aussi radieuse...