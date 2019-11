Caitlyn Jenner : Payée près de 600 000 euros pour un voyage au bout du monde

Grâce à la télé-réalité, la famille Kardashian s'est bâtie un empire ! Caitlyn Jenner emprunte la même voie. L'ex-mari de Kris Jenner a accepté, contre une belle somme, de tourner une nouvelle émission...

500 000 livres sterling, soit un peu plus de 580 000 euros ! C'est ce que la chaîne britannique ITV versera à Caitlyn Jenner pour apparaître dans la nouvelle saison de l'émission I Am A Celebrity... Get Me Out Of Here !, la version originale de notre Je suis une célébrité... sortez-moi de là !. Selon The Sun, Caitlyn Jenner s'envolera pour l'Australie cette semaine et y commencera le tournage.

Une source au sein d'ITV a confié au tabloïd que la production d'I Am A Celebrity... Get Me Out Of Here ! avait déjà approché Caitlyn Jenner par le passé. La chaîne la considère comme l(une de ses meilleures recrues. Elle est en tout cas la plus chère !