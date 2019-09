Caitlyn Jenner parle ouvertement de sa chirurgie de réattribution sexuelle

Beaucoup se posent la question bien que la réponse ne regarde qu'elle. Et pourtant, Caitlyn Jenner a accepté d'évoquer le membre viril dont elle pourrait s'être débarrassée en 2017, dans le Comedy Central's Roast d'Alec Baldwin. À propos de sa chirurgie de réattribution sexuelle, la star de L'Incroyable Famille Kardashian a tenu à préciser que son intention première n'était pas de "tout couper", comme elle a pu l'entendre : "Je sais que certains d'entre vous font des commentaires un peu bébêtes à ce propos. Laissez-moi vous rappeler que 'ça' a engendré Kylie Jenner, la plus jeune milliardaire de l'Histoire à s'être faite toute seule. 'Ça' a aussi créé Kendall Jenner, le modèle le mieux payé de l'univers. J'ai élevé dix enfants. J'ai actuellement, bientôt, vingt petits-enfants. Alors non, je ne l'ai pas coupé. Je l'ai laissé prendre sa retraite. 'Ça' n'en pouvait plus !"

Caitlyn Jenner avait choisi de médiatiser sa transition en l'évoquant en 2017 dans son livre, The Secrets of My Life (chez Grand Central Publishing). Dans cet ouvrage-confessions, elle acceptait d'assouvir les curiosités très mal placées de son public en précisant qu'elle n'y reviendrait plus. "La chirurgie a été un succès. Je me sens bien, mais surtout libre, écrivait-elle dans ses pages. Je vais pouvoir vivre de manière authentique pour la première fois de ma vie". Elle précisait alors : "Vous vouliez le savoir, maintenant vous savez. C'est la première et la dernière fois que j'en parle." Vilaine menteuse...