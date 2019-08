Caitlyn Jenner : Ravissante en robe noire pour dîner avec sa fille Kendall

Caitlyn Jenner a une relation compliquée avec certains de ses enfants. Elle prend soin de celle avec ses filles, Kendall et Kylie. Cette semaine, la star a dîné avec la plus âgée et l'a chaleureusement embrassée au moment de se séparer.

Ce week-end, Kylie Jenner fêtera ses 22 ans à Capri, en Italie. Sa grande soeur Kendall et son père, Caitlyn, ne sont pas du voyage. Les deux femmes restées à Los Angeles se sont retrouvées jeudi soir (8 août 2019) pour dîner. Direction le restaurant Nobu, à Malibu, pour ce tête-à-tête familial.

Kendall, Caitlyn et l'amie du top model, la chanteuse Justine Skye, ont été surprises à leur sortie de l'établissement. Père et fille ont discuté devant le stand du voiturier de Nobu, et se sont embrassés avant de partir. Caitlyn s'était particulièrement apprêtée pour ce repas et portait une longue robe noire. Kendall, encore bronzée de ses récentes vacances à Mykonos, était habillée d'un costume et de bottines noires.

"Je n'ai pas grandi avec mon père. Quand j'étais très petit, nous avions l'occasion de passer un peu de temps ensemble. Quand il a commencé cette nouvelle famille avec les Kardashian, je ne le voyais déjà plus beaucoup", a récemment confié Brody Jenner, le quatrième enfant de Caitlyn Jenner (né de son deuxième mariage à l'actrice Linda Thompson) dans l'émission de télé-réalité The Hills: New Beginnings. Malgré des rapports tendus avec sa troisième ex-épouse Kris Jenner, l'ancien champion olympique est restée proche de leurs filles Kendall et Kylie.