Brody Jenner et Kaitlynn : rupture choc et révélations après un an de mariage

Troisième enfant de Caitlyn Jenner, Brody Jenner (35 ans) fait de nouveau parler de lui avec le retour de l'émission de télé-réalité culte de MTV, Laguna Beach: The Hills, rebaptisée The Hills: New Beginnings. Vendredi 2 août 2019, le porte-parole du jeune homme annonce sa rupture avec Kaitlynn Carter, qu'il avait épousée il y un an seulement sur l'île de Sumba, en Indonésie.

"Brody Jenner et Kaitlynn Carter ont décidé de se séparer amicalement, écrit un porte-parole dans un communiqué de presse. Ils s'aiment, se respectent mais ont pris la meilleure décision pour la suite de leur relation." Dans la foulée de cette annonce choc, les langues se délient. D'abord, on apprend que ce fameux mariage, aussi féérique fut-il, n'avait rien de légal. Le couple n'aura donc pas à divorcer.

Ensuite, selon plusieurs proches, le retour de Brody Jenner dans The Hills n'aurait fait qu'attiser ses problèmes avec sa compagne, qui aurait quitté le domicile familial durant le tournage avant finalement d'y revenir. Dans l'émission, Brody Jenner a évoqué à plusieurs reprises son mariage et sa déception du fait que son père, Caitlyn Jenner, n'avait pas fait le déplacement en Indonésie. Brody a notamment confié que leur relation avait toujours été délicate : "Je n'ai pas grandi avec mon père. Quand j'étais très petit, nous avions l'occasion de passer un peu de temps ensemble. Quand il a commencé cette nouvelle famille avec les Kardashian, je ne le voyais déjà plus beaucoup. (...) Finalement, on s'est rapproché. J'apprenais à connaître Bruce quand il est devenu Caitlyn... Mon père est comme une fille de 15 ans maintenant. Elle est totalement différente. C'est génial, c'est fantastique. Elle est heureuse et profite. Elle vit enfin sa vie, donc j'ai appris à ne pas trop en attendre de sa part."

Le véritable statut marital de Brody est même devenu un sujet de conversation, dans un épisode où il semblait avoir profité d'un lap dance dans un club.

Le magazine People nous apprend que le réel problème entre Brody Jenner et Kaitlynn Carter était qu'il ne voulait pas d'enfant. Une source du magazine raconte : "Ils se disputaient constamment sur le sujet. Kaitlynn a très envie d'être maman et son désir n'a jamais changé. Elle pensait que Brody changerait d'avis, mais ce n'est pas le cas."

Brody Jenner et Kaitlynn Carter (30 ans) s'étaient rencontré en 2013 lors d'une fête.