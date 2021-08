Kylie Jenner a 24 ans : sa transformation physique en images

Ces images, dont la plus ancienne remonte à la naissance de Kylie Jenner, le 10 août 1997, ont lancé un débat chez les internautes. La métamorphose de la maman de la petite Stormi (3 ans) ne cesse d'étonner et lui a valu d'incessantes rumeurs sur des interventions de chirurgie esthétique. À ce jour, Kylie a seulement reconnu avoir subi des injections pour augmenter le volume de ses lèvres.

Pourtant, les utilisateurs des réseaux sociaux sont convaincus qu'elle en cache d'autres. Qu'en est-il de son visage, de sa poitrine, de ses hanches et de son postérieur ? Kylie Jenner possède un corps que peu de téléspectateurs lui soupçonnaient au début de la diffusion de l'émission de télé-réalité L'Incroyable famille Kardashian, en 2007, et durant toute son adolescence. Ses grandes soeurs Kim et Khloé Kardashian, ainsi que leur maman Kris Jenner, sont également soupçonnées d'avoir subi un grand nombre d'opérations.

Khloé s'en défend régulièrement sur les réseaux sociaux, en montrant de près les parties de son corps qui attirent l'attention des internautes. Kim et Kylie, elles, préfèrent ignorer ces commentaires. Ces buzz leur sont quand même très utiles : les deux soeurs font désormais partie des personnalités les plus influentes dans l'industrie des cosmétiques. Elles inspirent de nombreuses femmes à se faire opérer pour leur ressembler, et leurs marques respectives, Kylie Cosmetics et KKW Beauty, leur rapportent une fortune !