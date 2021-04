Kylie Jenner : Un look sulfureux en top très échancré pour aller dîner

Habituée à dévoiler ses courbes voluptueuses dans des vêtements très sexy, Kylie Jenner a été aperçue le 24 avril 2021 avec un top ne laissant que peu de place au doute quant à la proéminence de sa poitrine. Habillée d'un tee-shirt peekaboo nude (extrêmement) décolleté, la maman de Stormi a joué la carte du look sulfureux.

Ultra-court (et peut-être un poil trop petit ?), la jeune femme a d'ailleurs été obligée de replacer son haut pour éviter tout débordement. Pour accompagner ce tee-shirt très tape-à-l'oeil, l'ex de Travis Scott a misé sur la sobriété avec un jean large blanc. Associé à des talons pointus blancs, ce pantalon streetwear taille haute donne un aspect "un peu" plus décontracté à cette tenue.

Fashionista jusqu'au bout des ongles, la créatrice de la marque Kylie Skin a opté pour une manucure blanche de style baby boomer. Côté bijoux, la soeur de Kendall Jenner portait des boucles d'oreilles composées de maillons argentés ainsi qu'une bague XXL. Dans la soirée, la fille de Kris et de Caitlyn - qui a récemment confirmé sa candidature pour le poste de Gouverneure de Californie - a posté d'autres photographies de sa tenue sur Instagram. Face au miroir, la demi-soeur de Kim Kardashian a pris la pose ne manquant pas de zoomer sur son visage parfaitement maquillé (et "contouré" !). Plus tard dans la soirée, elle s'est filmée à l'arrière d'une voiture dans l'obscurité enchaînant les mimiques sensuelles face à l'objectif.