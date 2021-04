Caitlyn Jenner bientôt gouverneure de Californie ? Elle a envie de "se battre" pour gagner

Caitlyn Jenner, qui se revendique Républicaine, s'était par ailleurs décrite comme une "conservatrice sur le plan économique et progressiste sur le plan social" dans une interview accordée au magazine People en 2020. Très engagée en faveur des associations LGBT, l'ancienne star olympique - qui a fait son coming out transgenre en 2015 - a pour but majeur d'élargir les droits des personnes transsexuelles.

En se lançant dans cette campagne, Caitlyn devient le second membre de la famille Kardashian-Jenner à se lancer en politique après la candidature de Kanye West lors des dernières élections présidentielles. Si Caitlyn Jenner est élue, elle sera une nouvelle célébrité à devenir gouverneure de Californie après Arnold Schwarzenegger qui s'était fait élire en 2003 puis réélire en 2006 dans ce même état ou Ronald Reagan et deviendrait la première personne transgenre à accéder à ce poste.