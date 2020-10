Kanye West : Candidat à l'élection présidentielle, il dévoile son clip de campagne

Les passionnés de hip-hop le savent : Kanye West est un homme têtu ! Son entêtement lui a notamment permis de devenir l'un des plus grands rappeurs de l'histoire et l'une des personnalités les plus influentes de la planète Mode. C'est désormais en politique qu'il persiste, en dévoilant son clip de campagne pour l'élection présidentielle, malgré des soupçons de fraude et les supplications de son épouse Kim Kardashian.

"Nous marchons avec la foi", a écrit Kanye West sur Twitter ce lundi 12 octobre 2020. La superstar de 43 ans y a publié le clip officiel de sa campagne à l'élection présidentielle 2020. Dans cette vidéo d'une minute et 22 secondes conclue par "Je suis Kanye West et j'approuve ce message", Kanye s'adresse à ses compatriotes américains et expose son plan pour le pays.

"Mes chers Américains, pour que nous puissions prospérer, nous devons agir avec foi, avec la certitude que nous agissons dans la bonne voie, pour faire le bien. Nous allons construire un pays plus fort grâce à des familles plus fortes. Les familles sont le ciment de notre société, de notre nation, le genre de peuple que Dieu veut que nous soyons", affirme l'artiste. Des images de lui, enfant et adolescent, apparaissent dans le clip.