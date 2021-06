Kylie Jenner et Travis Scott en couple : enlacés et complices avec Stormi, adorable fashionista

Cette fois, c'est certain : Kylie Jenner etTravis Scott sont bel et bien à nouveau ensemble. Alors qu'ils avaient annoncé leur rupture, les deux personnalités américaines se sont retrouvées pour un voyage éclair à New York avec leur fille Stormi (3 ans). Après un voyage en jet privé, la petite famille s'est présentée aux portes de l'école de design New School, pour le 72e Parsons Benefit, où Travis Scott a été récompensé.

Inutile de préciser que toute la famille portait ses plus beaux habits pour le tapis rouge de l'évènement, notamment la petite Stormi, craquante en robe pour bébé et en baskets. De son côté, sa célèbre maman était vêtue d'une robe Jean Paul Gaultier vintage. Pour tous les photographes de la soirée et ceux qui ont eu la chance de croiser le couple, cela ne fait aucun doute, Kylie Jenner et Travis Scott reforment un couple solide après plusieurs mois de doutes et d'ajustements. "Kylie et Travis sont si affectueux l'un envers l'autre", "Ils se donnaient la main et semblaient très en couple", ont commenté des sources anonymes à People, média historiquement chéri des Kardashian.

Lors de son discours de remerciement, Travis Scott a même eu quelques mots pour la patronne de Kylie Cosmetics : "Wifey, je t'aime tellement." Un terme déjà utilisé dans ses textes pour évoquer Kylie Jenner. Celle-ci a d'ailleurs tenu à publier quelques clichés de ce voyage de 24 heures à New York. Sur l'un d'entre eux, on voit le rappeur l'enlacer tendrement. De quoi faire (presque) oublier l'empreinte carbone colossale de leur jet privé...