Diaporama Kylie Jenner et Travis Scott en couple : enlacés et complices avec Stormi, adorable fashionista

1 / 27 Kylie Jenner et Travis Scott en couple : enlacés et complices avec Stormi, adorables fashionista

2 / 27 Travis Scott, Kylie Jenner et leur fille Stormi arrivent à la 72ème édition Parsons Benefit où Travis Scott va être récompensé au Pier 17 dans le Seaport District à New York, le 15 juin 2021.

3 / 27 Travis Scott, Kylie Jenner et leur fille Stormi arrivent à la 72ème édition Parsons Benefit où Travis Scott va être récompensé au Pier 17 dans le Seaport District à New York, le 15 juin 2021. Chaque année, l'école "Parsons" de New York rend hommage à des personnalités influentes. Pour cette 72ème édition Parsons Benefit, Travis Scott fait partie de ces lauréats récompensés. Pour l'occasion, Kylie et sa fille Stormi sont venues à New York pour le soutenir.

4 / 27 Travis Scott, Kylie Jenner et leur fille Stormi arrivent à la 72ème édition Parsons Benefit où Travis Scott va être récompensé au Pier 17 dans le Seaport District à New York, le 15 juin 2021. Chaque année, l'école "Parsons" de New York rend hommage à des personnalités influentes. Pour cette 72ème édition Parsons Benefit, Travis Scott fait partie de ces lauréats récompensés. Pour l'occasion, Kylie et sa fille Stormi sont venues à New York pour le soutenir.

5 / 27 Kylie Jenner et Travis Scott en couple pour un voyage express à New York, après deux ans de séparation.

6 / 27 Travis Scott, Kylie Jenner et leur fille Stormi à la sortie de la 72ème édition Parsons Benefit où Travis Scott a été récompensé à New York, le 15 juin 2021. Chaque année, l'école "Parsons" de New York rend hommage à des personnalités influentes. Pour cette 72ème édition Parsons Benefit, Travis Scott fait partie de ces lauréats récompensés. Pour l'occasion, Kylie et sa fille Stormi sont venues à New York pour le soutenir. Stormi porte les mêmes baskets que son papa! Veuillez flouter le visage des enfants avant publication

Please hide children faces prior publication New York, NY - Travis Scott and daughter Stormi twin in his signature Cactus Jack Air Jordan’s leaving the Parsons Benefit at Pier 17.

7 / 27 Travis Scott, Kylie Jenner et leur fille Stormi arrivent à la 72ème édition Parsons Benefit où Travis Scott va être récompensé au Pier 17 dans le Seaport District à New York, le 15 juin 2021. Chaque année, l'école "Parsons" de New York rend hommage à des personnalités influentes. Pour cette 72ème édition Parsons Benefit, Travis Scott fait partie de ces lauréats récompensés.

8 / 27

Travis Scott avec sa compagne Kylie Jenner à la première du prochain documentaire de Netflix Look Mom I Can Fly au Barker Hangar dans le quartier de Santa Monica à Los Angeles. Ce nouveau documentaire sera disponible à partir du 28 août sur Netflix. On y découvre des images inédites de T. Scott à ses débuts, jusqu'à son ascension aujourd'hui. Look Mom I Can Fly place les spectateurs au premier rang de la vie du rappeur, en s'intéressant à la sortie et aux répercussions d'Astroworld, son dernier album nommé aux Grammys. Le 27 août 2019

9 / 27 Travis Scott, Stormi Webster, Kylie Jenner - Kylie Jenner assiste en famille à la première du documentaire de Netflix "Travis Scott : Look Mom I can fly" à Santa Monica, le 27 août 2019.

10 / 27

Travis Scott avec sa compagne Kylie Jenner à la première du prochain documentaire de Netflix Look Mom I Can Fly au Barker Hangar dans le quartier de Santa Monica à Los Angeles. Ce nouveau documentaire sera disponible à partir du 28 août sur Netflix. On y découvre des images inédites de T. Scott à ses débuts, jusqu'à son ascension aujourd'hui. Look Mom I Can Fly place les spectateurs au premier rang de la vie du rappeur, en s'intéressant à la sortie et aux répercussions d'Astroworld, son dernier album nommé aux Grammys. Le 27 août 2019

11 / 27 Travis Scott et sa compagne Kylie Jenner - Arrivées des people à la 71ème édition du MET Gala (Met Ball, Costume Institute Benefit) sur le thème "Camp: Notes on Fashion" au Metropolitan Museum of Art à New York, le 6 mai 2019.

12 / 27 Travis Scott, Kylie Jenner, Penelope Disick - Exclusif - Les Kardashian passent la journée à Disney Magic Kingdom à Orlando en Floride, le 23 janvier 2020

13 / 27

Travis Scott avec sa compagne Kylie Jenner à la première du prochain documentaire de Netflix Look Mom I Can Fly au Barker Hangar dans le quartier de Santa Monica à Los Angeles. Ce nouveau documentaire sera disponible à partir du 28 août sur Netflix. On y découvre des images inédites de T. Scott à ses débuts, jusqu'à son ascension aujourd'hui. Look Mom I Can Fly place les spectateurs au premier rang de la vie du rappeur, en s'intéressant à la sortie et aux répercussions d'Astroworld, son dernier album nommé aux Grammys. Le 27 août 2019

14 / 27 Travis Scott, Kylie Jenner et leur fille Stormi à la sortie de la 72ème édition Parsons Benefit où Travis Scott a été récompensé à New York, le 15 juin 2021.

15 / 27 Travis Scott, Kylie Jenner et leur fille Stormi arrivent à la 72ème édition Parsons Benefit où Travis Scott va être récompensé au Pier 17 dans le Seaport District à New York, le 15 juin 2021.

16 / 27 Travis Scott, Kylie Jenner et leur fille Stormi arrivent à la 72ème édition Parsons Benefit où Travis Scott va être récompensé au Pier 17 dans le Seaport District à New York, le 15 juin 2021. Chaque année, l'école "Parsons" de New York rend hommage à des personnalités influentes. Pour cette 72ème édition Parsons Benefit, Travis Scott fait partie de ces lauréats récompensés.

17 / 27 Travis Scott, Kylie Jenner et leur fille Stormi à la sortie de la 72ème édition Parsons Benefit où Travis Scott a été récompensé à New York, le 15 juin 2021. Chaque année, l'école "Parsons" de New York rend hommage à des personnalités influentes. Pour cette 72ème édition Parsons Benefit, Travis Scott fait partie de ces lauréats récompensés.

18 / 27 Travis Scott, Kylie Jenner et leur fille Stormi arrivent à la 72ème édition Parsons Benefit où Travis Scott va être récompensé au Pier 17 dans le Seaport District à New York, le 15 juin 2021. Chaque année, l'école "Parsons" de New York rend hommage à des personnalités influentes. Pour cette 72ème édition Parsons Benefit, Travis Scott fait partie de ces lauréats récompensés. Pour l'occasion, Kylie et sa fille Stormi sont venues à New York pour le soutenir.

19 / 27 Travis Scott, Kylie Jenner et leur fille Stormi arrivent à la 72ème édition Parsons Benefit où Travis Scott va être récompensé au Pier 17 dans le Seaport District à New York, le 15 juin 2021. Chaque année, l'école "Parsons" de New York rend hommage à des personnalités influentes. Pour cette 72ème édition Parsons Benefit, Travis Scott fait partie de ces lauréats récompensés. Pour l'occasion, Kylie et sa fille Stormi sont venues à New York pour le soutenir.

20 / 27 Travis Scott, Kylie Jenner et leur fille Stormi arrivent à la 72ème édition Parsons Benefit où Travis Scott va être récompensé au Pier 17 dans le Seaport District à New York, le 15 juin 2021. Chaque année, l'école "Parsons" de New York rend hommage à des personnalités influentes. Pour cette 72ème édition Parsons Benefit, Travis Scott fait partie de ces lauréats récompensés. Pour l'occasion, Kylie et sa fille Stormi sont venues à New York pour le soutenir.

21 / 27 Travis Scott, Kylie Jenner et leur fille Stormi arrivent à la 72ème édition Parsons Benefit où Travis Scott va être récompensé au Pier 17 dans le Seaport District à New York, le 15 juin 2021. Chaque année, l'école "Parsons" de New York rend hommage à des personnalités influentes. Pour cette 72ème édition Parsons Benefit, Travis Scott fait partie de ces lauréats récompensés. Pour l'occasion, Kylie et sa fille Stormi sont venues à New York pour le soutenir.

22 / 27 Travis Scott, Kylie Jenner et leur fille Stormi à la sortie de la 72ème édition Parsons Benefit où Travis Scott a été récompensé à New York, le 15 juin 2021. Chaque année, l'école "Parsons" de New York rend hommage à des personnalités influentes. Pour cette 72ème édition Parsons Benefit, Travis Scott fait partie de ces lauréats récompensés. Pour l'occasion, Kylie et sa fille Stormi sont venues à New York pour le soutenir. Stormi porte les mêmes baskets que son papa!





23 / 27

Travis Scott avec sa compagne Kylie Jenner à la première du prochain documentaire de Netflix Look Mom I Can Fly au Barker Hangar dans le quartier de Santa Monica à Los Angeles. Ce nouveau documentaire sera disponible à partir du 28 août sur Netflix. On y découvre des images inédites de T. Scott à ses débuts, jusqu'à son ascension aujourd'hui. Look Mom I Can Fly place les spectateurs au premier rang de la vie du rappeur, en s'intéressant à la sortie et aux répercussions d'Astroworld, son dernier album nommé aux Grammys. Le 27 août 2019

24 / 27 Kylie Jenner et Travis Scott de nouveau ensemble ? 28 février 2020, Instagram.

25 / 27 Kylie Jenner et Travis Scott de nouveau ensemble ? 28 février 2020, Instagram.

26 / 27 Kylie Jenner et Travis Scott de nouveau ensemble ? 28 février 2020, Instagram.