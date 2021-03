Kylie Jenner, multimillionnaire : elle demande de l'aide pour un ami souffrant, les internautes choqués

Grâce aux réseaux sociaux, Kylie Jenner communique avec des centaines de millions de fans et consolide son statut de personnalité influente. Elle y est aussi plus exposée aux rumeurs et polémiques. La bombe a réagi à la dernière en date : des internautes lui reprochaient de les pousser à donner de l'argent pour un ami souffrant... alors qu'elle a des millions de dollars sur son compte en banque.

Kylie Jenner compte plus de 222 millions d'abonnés Instagram. Elle s'est adressée à eux ce lundi 22 mars 2021, en publiant deux notes dans sa story du jour. La superstar de 23 ans et maman d'une petite Stormi (3 ans) a réagi à une polémique concernant son appel aux dons pour un ami hospitalisé, victime d'un accident de voiture. Étonnant selon les internautes, venant d'une star multimillionnaire, qui étale sa vie de luxe sur ses publications.

"Sam n'est pas mon maquilleur et nous n'avons plus de relation personnelle, mais j'ai travaillé avec lui il y a quelques années et je le trouve adorable. J'ai vu la publication de mon ami et maquilleur actuel Ariel sur l'accident de Sam et le GoFundMe de sa famille, et je l'ai [Ariel] immédiatement appelé pour savoir ce qui était arrivé à Sam. Je suis allée sur son GoFundMe, dont l'objectif était de 10 000 dollars, après avoir appris des détails sur l'accident. Ils en avaient déjà levé 6000, alors j'ai mis 5000 pour atteindre leur premier but et me suis dit que je le posterais dans ma story pour sensibiliser encore plus, si quelqu'un voudrait partager ou faire un don, explique Kylie Jenner. Je ne sais pas comment tout ça a été déformé, mais sa famille m'a contactée par le biais d'Ariel et est très reconnaissante pour tous les dons, les prières et l'amour faits à Sam."

"Ceux qui me connaissent savent que je fais les choses avec le coeur et que j'essaye d'aider quand je le peux. Restons positifs et gardons Sam, sa famille et tous ceux que vous connaissez qui vivent des moments difficiles dans nos prières. J'espère que vous passerez une bonne journée, et essayons de nous encourager les uns les autres à aider."