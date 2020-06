Kylie Jenner 1re du classement des stars les mieux payées, Kanye West largué

Si Forbes vient d'arracher à Kylie Jenner son statut de milliardaire, le prestigieux magazine vient tout de même de la placer tout en haut de son classement des célébrités les mieux payées de l'année 2020. Pour déterminer son classement, Forbes regarde à ce que les personnalités ont gagné entre juin 2019 et mai 2020, avant de déduire les agents, avocats, managers et autres taxes.

Le beau-frère de Kylie Jenner, Kanye West, la suit de très très près, puisque le rappeur occupe la seconde place de ce classement, avec 170 millions de dollars. D'autres personnalités que le clan Kardashian y figurent, notamment la légende du tennis Roger Federer, actuellement le sportif le mieux payé du monde 106,3 millions de dollars de revenus estimé.

Voici le classement en intégralité

1) Kylie Jenner avec 590 millions de dollars

2) Kanye West avec 170 millions de dollars

3) Roger Federer avec 106,3 millions de dollars

4) Cristiano Ronaldo avec 105 millions de dollars

5) Lionel Messi avec 104 millions de dollars

6) Tyler Perry (acteur et producteur) avec 97 millions de dollars

7) Neymar avec 95,5 millions de dollars

8) Howard Stern (animateur radio) avec 90 millions de dollars

9) Lebron James avec 88,2 millions de dollars

10) Dwayne "The Rock" Johnson avec 87,5 millions de dollars

11) Rush Limbaugh (journaliste libéral) avec 85 millions de dollars

12) Ellen Degeneres avec 84 millions de dollars

13) Bill Simmons (podcaster) avec 82,5 millions de dollars

14) Sir Elton John avec 81 millions de dollars

15) James Patterson (auteur) avec 80 millions de dollars

Non loin de ces célébrités vraiment pleines aux as, on retrouve Ariana Grande à la 17e place (72 millions), les Jonas Brothers à la 20e place (68,5 millions) ou encore Ed Sheeran (64 millions).