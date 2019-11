Kylie Jenner augmente sa fortune grâce à une vente colossale

En mars 2019, Forbes embrasait la Toile en révélant le montant de la fortune de Kylie Jenner : 1 milliard de dollars ! La superstar de seulement 22 ans vient de l'augmenter considérablement. Elle a vendu la majorité des parts de sa marque de produits de beauté, Kylie Cosmetics.

Les planètes Mode et Beauté tremblent ! Le séisme est provoqué par Kylie Jenner, qui a vendu 51% des parts de sa marque Kylie Cosmetics à Coty. Le groupe de cosmétiques, déjà parent de plusieurs enseignes dont Burberry et Gucci, a déboursé 600 millions de dollars (un peu plus de 540 millions d'euros) pour devenir l'actionnaire majoritaire de Kylie Cosmetics. Une somme colossale directement versée à sa fondatrice, Kylie Jenner, qui en était l'unique actionnaire depuis la création de la marque, en novembre 2015.

Le site The Business of Fashion, qui a annoncé l'exclusivité, révèle que Kylie Cosmetics est désormais estimée à 1,2 milliard de dollars, un peu plus de 1 milliard d'euros.