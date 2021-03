Kylie et Kendall Jenner : Bourrées à la tequila, elles se maquillent et font un carnage

À 23 ans, Kylie Jenner est déjà une des personnalités les plus influentes de l'industrie de la beauté ! Cette influence, elle l'accroît sur les réseaux sociaux et sur YouTube grâce à de drôles de tutoriels. Dans le dernier en date, la bombe se maquille complètement ivre, avec sa grande soeur Kendall...

Sur sa chaîne YouTube suivie par plus de 10 millions d'internautes, Kylie Jenner a créé une série intitulée Drunk Get Ready With Me ("Prépare-toi avec moi, ivre") ! Le principe ? Se maquiller en état d'ébriété, avec une invitée, dans un tuto vidéo. Khloé et Kourtney Kardashian s'étaient déjà prêtées au jeu. L'autre grande soeur de Kylie, Kendall Jenner, est la guest d'un nouvel épisode mis en ligne ce mercredi 17 mars 2021.

Kylie et Kendall ont donc essayé de se faire belle après avoir consommé de la 818, la marque de tequila de Kendall qui bénéficie d'un joli placement de produit. Les deux femmes ont d'abord fait la promo de la bouteille puis se sont servies des shots, avant de se maquiller avec les articles Kylie Cosmetics. Le résultat, posté par Kylie sur Instagram, a évidemment fait réagir !