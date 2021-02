Gigi Hadid : Elle raconte son accouchement en détails, "j'étais une femme animale"

Le 19 septembre 2020, Gigi Hadid a donné naissance à son premier enfant. Depuis cet heureux événement, elle révèle les informations sur le nouveau-né au compte-goutte. Après le sexe et le prénom, le top model raconte en détails son accouchement, réalisé sans péridural : "J'avais probablement l'air d'une folle" !

C'est à Vogue que Gigi Hadid a raconté la mémorable expérience qu'est la venue au monde de sa fille Khai. La maman mannequin est la star du numéro de mars 2021 du magazine. En marge d'une série photo, elle se livre dans une interview confession et raconte, pour la première fois, son accouchement. Il a eu lieu dans la ferme de sa maman Yolanda Hadid, à Bucks County (en Pennsylvanie), et a duré 14 heures.

J'ai vu la terreur dans leurs yeux

"Quand on voit quelqu'un faire ça, on le regarde différemment. J'avais probablement l'air d'une folle. J'étais une femme animale, confie Gigi. Je n'ai même pas réalisé que [le bébé, Khai, NDLR] était sorti. J'étais extrêmement épuisée, puis j'ai levé la tête et [le papa, Zayn Malik, NDLR] la tenait. C'était trop mignon."

Gigi ajoute : "Je sais que ma mère, Zayn et Bella [sa petite soeur, Bella Hadid, NDLR] étaient fiers de moi, mais j'ai vu la terreur dans leurs yeux, par moments. Après, Z et moi nous sommes regardés et nous sommes dits, 'On va attendre un peu avant de recommencer.'"

La jolie blonde de 25 ans a déjà pour projet d'agrandir leur famille !