Gigi Hadid maman : elle révèle le prénom de sa fille, 4 mois après sa naissance !

La petite Khai, dont on ignore encore le nom de famille, est née le 19 septembre 2020. Ses parents, Gigi Hadid et son compagnon le chanteur Zayn Malik, ont annoncé l'heureuse nouvelle le 24 septembre. "Notre fille nous a rejoint sur Terre ce week-end et elle a déjà changé notre monde", avait indiqué la jolie blonde, qui a accouché non pas à l'hôpital mais dans la ferme de sa maman, Yolanda Hadid, en Pennsylvanie.

Depuis cet heureux événement, Gigi Hadid ne cesse de partager les images de sa nouvelle vie de maman. Mardi 5 janvier 2021, le mannequin de 25 ans a publié une photo de son petit doigt, que la main minuscule de sa fille attrape avec force. "Ma fille !", a commenté une Gigi pleine d'admiration.

Gigi a récemment révélé avoir appris qu'elle était enceinte à la veille d'un défilé de mode, au mois de février 2020. "J'avais la nausée en coulisses mais on m'a dit que je pouvais la contrôler si je mangeais sans m'arrêter, alors ma mère m'amenait à goûter avant chaque défilé", a confié la jeune maman de 25 ans à une internaute sur Twitter.