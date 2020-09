Gigi Hadid maman : l'étonnant lieu de son accouchement révélé

Gigi et Zayn ont annoncé la venue au monde de leur fille le 23 septembre 2019. "Notre fille nous a rejoints sur Terre ce week-end et elle a déjà changé notre mode. [Nous sommes] fous d'amour", écrivait @gigihadid en légende d'une photo en noir et blanc de la main de son compagnon, le chanteur Zayn Malik, et celle de leur enfant.

Le nouveau papa ajoutait : "Notre petite fille est là, belle et en bonne santé. (...) Mettre des mots sur ce que je ressens maintenant serait impossible. L'amour que je ressens pour ce petit être humain dépasse mon entendement. Je suis reconnaissant de la connaître, de dire que c'est la mienne, et reconnaissant pour la vie que nous aurons ensemble."

Ainsi, Gigi et Zayn commencent le nouveau chapitre de leur histoire d'amour. Une romance en dents de scie, rythmée par trois ruptures et autant de réconciliations !