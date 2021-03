Kim Kardashian divorcée de Kanye West : ils ne se parlent plus malgré les enfants

Pour voir North, Saint, Chicago et Psalm (de 7 ans à 22 mois), Kanye West quitte son ranch de Cody, dans le Wyoming, et rentre à Los Angeles. Yeezy est justement plus présent en Californie, où il travaille sur ses projets musicaux et de mode. Les fans de rap ont récemment appris qu'il avait relancé les enregistrements pour un album intitulé Donda, le prénom de sa mère, Donda West, décédée en novembre 2017.

En demandant le divorce, Kim Kardashian a confirmé des soupçons vieux de plusieurs mois et a mis fin à son histoire d'amour avec Kanye West, commencé en 2012 et concrétisé l'année suivante par la naissance de leur premier enfant, North (7 ans). Le couple en a accueilli trois autres. Les deux derniers, Chicago et Psalm, sont nés via des mères porteuses.

Kim Kardashian et Kanye West s'étaient fiancés en octobre 2013 à San Francisco et se sont mariés en mai 2014 à Florence, en Italie. Leur séparation constituera également le fil rouge de la 20e et dernière saison de l'émission de télé-réalité L'incroyable famille Kardashian, dont la diffusion commencera le 18 mars sur la chaîne E!.

Kanye West et elle se sont résignés après avoir tenté, sans succès, de recoller les morceaux à l'automne dernier. Leur union n'a pas résisté à la campagne présidentielle et l'épisode de trouble mental de Kanye. En plus des accusations d'infidélité sur Kim Kardashian, l'ex-candidat à la présidence des Etats-Unis s'en était ouvertement pris à sa belle-famille.