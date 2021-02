Kanye West assommé par son divorce avec Kim Kardashian : "Il sait ce qu'il perd"

Avec le divorce de la mère de ses enfants et la débâcle de sa campagne présidentielle, Kanye West voit sa santé mentale progressivement décliner. Des sources proches du rappeur ont expliqué à People, le 17 février 2021, qu'il allait de moins en moins bien. "Il est vraiment anxieux et triste. Il sait que son mariage est terminé et qu'il ne peut rien faire à propos de ça. Il sait ce qu'il perd en se séparant de Kim", a développé cet ami resté anonyme.

Arrêtant ses traitements contre la bipolarité afin de laisser sa créativité se développer, Kanye West avait donné un coup à sa santé mentale. Au pire de sa crise de démence - après quelques soirées tweets et des accusations d'adultère -, Ye avait été pris en charge à l'hôpital. Cet évènement a été une sorte de catalyseur des tensions entre lui et Kim Kardashian. On les avait vus en train d'essayer de régler les choses, après un mois à être séparés l'un de l'autre, à s'expliquer en pleurant dans une voiture dans le Wyoming.

Après des vacances en famille, coupés du monde, Kanye et Kim Kardashian donnaient une dernière chance à leur mariage. Des efforts vains. Peu après, la créatrice de SKIMS engageait l'avocate spécialisée en divorce, Laura Wasser et semblait s'être fait à l'idée de divorcer. "Ils ne sont plus d'accord quand il s'agit du futur de la famille. Kim est ok avec ça (...) Kim a insisté sur le fait que Kanye puisse parler à ses enfants lorsqu'il le souhaite. Elle demande seulement à ce qu'il ne les blesse pas. Kanye peut les voir en FaceTime dès qu'il le veut", avait détaillé une proche de Kim Kardashian auprès de People.