Kim Kardashian : Sans alliance, mais déterminée à fêter la Saint-Valentin

Citant une source restée anonyme, le site People révèle que Kim n'aurait plus aucun contact avec Kanye West. Elle s'apprêterait quand même à célébrer la Saint-Valentin... avec leurs quatre enfants. "Elle a une fête de Saint-Valentin prévue avec ses enfants et la famille. Elle aime rendre ce jour spécial pour les enfants... C'est désormais évident qu'elle pense au futur", a confié l'informateur. Un futur sans Yeezy, qui vit désormais dans son ranch de Cody, dans le Wyoming, et est rentré à Calabasas pour débarrasser ses affaires de la maison qu'il partage avec Kim.

Déterminés à sauver leur mariage après le dernier épisode bipolaire de Kanye West, l'été dernier, Kim Kardashian et lui ont finalement accepté une séparation inévitable. "Il comprend que le camp de Kim doit avancer, qu'elle en a marre de lui. En réalité, il en a marre d'être proche des Kardashian depuis longtemps. Surtout sa mère [Kris Jenner, NDLR], dont l'ombre plane sur toutes les grandes décisions qu'elle [Kim, NDLR] prend", confiait un indic au site Page Six, fin janvier. Kanye serait même "amusé" par le chaos médiatique autour de son futur divorce : "Il sait ce que la machine de relations publiques des Kardashian est capable de faire, et il trouve drôle que son staff accrédite la désintégration du mariage à sa candidature à l'élection présidentielle."

Ce divorce constituera également le fil rouge de la 20e et dernière saison de l'émission de télé-réalité L'incroyable famille Kardashian, diffusée à partir du 18 mars sur la chaîne E!.

Kim Kardashian et Kanye West se sont fiancés en octobre 2013 à San Francisco et mariés en mai 2014 à Florence, en Italie. Ils sont parents de 4 enfants, North, Saint, Chicago et Psalm, âgés de 7 ans à 21 mois.