North artiste précoce ? Kim Kardashian accusée de mentir sur sa fille, elle s'explique

À 7 ans, North est capable de peindre des tableaux plus beaux que le commun des mortels. Le mardi 9 février 2021, sa maman Kim Kardashian a fièrement publié un aperçu d'une peinture sur huile ressemblant à un paysage du Wyoming. Détails, couleurs, textures et perspectives : North West semble avoir déjà compris les basiques de l'art de la peinture.

Seulement, pour de trop nombreux internautes, la fillette n'aurait simplement jamais pu peindre une telle oeuvre. Encore un mensonge des Kardashian ? Pour défendre le talent de sa fille, Kim n'a pas hésité à hausser le ton. "Ne jouez pas avec moi au sujet de mes enfants !! Ma fille et sa meilleure amie prennent de sérieux cours de peinture à l'huile, où leur talent et créativité sont encouragés et développés. North a travaillé incroyablement dur pour finir ce tableau, ce qui a pris plusieurs semaines. En tant que maman fière, je voulais partager ça avec tout le monde. Je vois beaucoup d'articles et de publications disant que ma fille n'a pas peint ça, alors qu'elle en est bien l'auteure. Comment osez-vous voir des enfants faire quelque chose de grand pour les accuser d'être nuls ? Arrêtez de vous embarrassez avec votre négativité et autorisez chaque enfant à être génial", a plaidé Kim Kardashian en story Instagram, le mardi 9 février 2021.