Kanye West hilare : sa fille North, reine des grimaces face aux photographes

Un nouvel épisode bipolaire, une accusation d'adultère, des soupçons de divorce... la famille de Kim Kardashian et Kanye West a vécu un été mouvementé ! L'orage passé, Kanye s'éloigne à nouveau de son épouse, et il a emmené leur fille aînée avec lui. En Angleterre, North cultive sa passion pour la mode et fait des grimaces aux photographes.

Kanye entretient une relation compliquée avec les paparazzi. Il les aime car leurs photos mettent ses tenues en valeur et les déteste parce qu'il les trouve trop intrusifs. Sa fille North (7 ans) a visiblement hérité de ce sentiment et l'a manifesté le week-end dernier, à Londres. Elle a accompagné son père à l'atelier de la créatrice Michiko Koshino, en quittant les lieux, elle a tiré la langue aux photographes. Kanye, de bonne humeur, l'a calmée en plaçant sa main sur son visage.

Kanye West, lui, ne s'était pas limité à une grimace pour exprimer son aversion pour les photographes. Il a été condamné à deux reprises, en 2008 puis 2014, pour des "agressions". Les deux affaires ont eu lieu à l'aéroport LAX de Los Angeles. À chaque fois, Kanye avait tenté de s'emparer des appareils photos de ses victimes. Dans le second cas, Kanye avait écopé d'une peine de deux ans de prison avec sursis et de 250 heures de travaux d'intérêt général.

Kanye West s'est rendu à Londres pour un défilé ! Vendredi 9 octobre, le rappeur et créateur de mode milliardaire a assisté au show de Bottega Veneta, un événement baptisé Salon 01. Il a eu lieu au Sadler's Wells Theatre. Yeezy était évidemment accompagné de North, avec qui il a eu une pensée pour Kim Kardashian.

Père et fille ont profité de leur passage dans la capitale britannique pour visiter une installation de Skims, la marque de sous-vêtements de Kim Kardashian, au centre commercial Selfridges.