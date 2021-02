Kanye West séparé de Kim Kardashian : sa santé mentale, un danger pour leurs 4 enfants ?

Le 19 février 2021, Kim Kardashian a demandé officiellement le divorce, mettant un terme à ses six ans de mariage avec Kanye West. Alors qu'en sera-t-il de leurs enfants : North (7 ans), Saint (5 ans), Chicago (3 ans) et Psalm (1 an) ? Le rappeur - victime de troubles bipolaires préoccupants - ne constitue-t-il pas un danger pour ses enfants ? Kim laissera-t-elle Kanye seul avec eux ? Et qu'est-il prévu concernant leur co-parentalité ?

Selon TMZ, Kim Kardashian a en effet demandé la garde partagée avec Kanye et ne serait pas particulièrement inquiète quant à la sécurité de ses enfants. Selon une source, elle ferait même "entièrement confiance" à Kanye West. D'ailleurs, l'interprète du titre Runaway ne serait que très rarement seul avec ses enfants puisque tous sont quasiment toujours accompagnés de nounous. De plus, même s'il refuse de prendre son traitement destiné à soulager ses troubles bipolaires - qui altérerait sa créativité artistique selon lui - le rappeur de 43 ans ne serait jamais en compagnie de ses enfants lorsqu'il est victime de crises psychotiques.

La businesswoman de 40 ans - qui a embauché Laura Wasser pour s'occuper de son divorce - serait donc sereine et pas vraiment préoccupée par le fait de laisser ses enfants seuls avec leur père. De plus, une source a récemment confié au magazine People : "Kim a insisté sur le fait que Kanye puisse parler à ses enfants lorsqu'il le souhaite. (...) Kanye peut les voir en FaceTime dès qu'il le veut". De son côté, le rappeur semble au plus mal. Des sources proches de Kanye ont ainsi confié que l'artiste était "vraiment anxieux et triste" à cause de son divorce. "Il sait que son mariage est terminé et qu'il ne peut rien faire à propos de ça. Il sait ce qu'il perd en se séparant de Kim", avait ainsi témoigné la source restée anonyme.

Pour rappel, Kim et Kanye s'étaient mariés en 2014. Ils avaient signé un contrat prénuptial au moment de leur union. La créatrice de KKW Beauty (dont la fortune est estimée à 780 millions de dollars) devrait récupérer leur maison (d'une valeur de 6 millions de dollars) ainsi que tous les cadeaux reçus pendant leur mariage.