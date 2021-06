Khloé Kardashian n'a subi qu'une opération de chirurgie esthétique ?? Elle révèle laquelle !

Certains ont un peu de mal à la reconnaître. Depuis qu'on a découvert Khloé Kardashian en 2007 dans l'émission qui met en lumière son incroyable famille, la jeune femme a radicalement changé de vie. Elle est devenue maman d'une petite True, s'est passionnée pour le sport à outrance, a changé de nombreuses fois de coupe de cheveux ou de perruques. Mais c'est son visage qui, encore plus que le reste, soulève de nombreuses questions. Et ça tombe bien puisqu'elle a fini par y répondre lors d'une interview accordée à Andy Cohen.

Je n'ai eu recours qu'à une opération de chirurgie esthétique

Le dimanche 20 juin 2021, le monde découvrait avec tristesse la deuxième partie de l'ultime épisode de L'incroyable famille Kardashian. L'occasion pour chaque membre du clan de se souvenir du passé... et pour Khloé de répondre à ses détracteurs. "Tout le monde ne cesse de dire, à mon propos, 'Oh mon Dieu, c'est la troisième fois qu'elle se fait retoucher le visage', regrette-t-elle. Mais je n'ai eu recours qu'à une opération de chirurgie esthétique. Je me suis fait refaire le nez par le Dr. Raj Kinodia. Et tout le monde s'énerve en me reprochant de ne pas en parler. Mais personne ne m'a jamais posé la question. Vous êtes la première personne à le faire, dans une interview. A me questionner à propos de mon nez."

Je réagis très mal au Botox

Elle a souvent été surprise en train d'user et abuser de Photoshop. Mais la chirurgie est une autre paire de manche. "Bien sûr j'ai fait des injections, mais pas vraiment de Botox, a-t-elle précisé. Je réagis très mal au Botox." Régulièrement épinglée, Khloé Kardashian avait déjà évoqué le fait qu'elle vivait très mal le fait de voir que son corps était analysé par le monde entier. Alors qu'un internaute prenait sa défense, en réaction à un article du DailyMail qui diffusait un avant/après de son visage, la jeune maman de 36 ans avait rappelé que ces pratiques blessaient son âme et mettaient en miettes sa confiance en soi... comme celle de quiconque subirait le même sort. Désormais, la messe est dite. "Bible", comme le souligneraient les Kardashian.