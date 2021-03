Khloé Kardashian "méconnaissable" à cause de la chirurgie ? Sa réponse sincère

Khloé Kardashian est de plus en plus touchée par les méchancetés qu'elle peut recevoir sur son apparence. Plus tôt cette semaine, un utilisateur de TikTok a dénoncé un article du Daily Mail avec un avant/après du visage de la star la disant "méconnaissable". Touchée par cette vidéo, la maman de True (3 ans le 12 avril prochain) a répondu dans un commentaire.

"Je ne veux pas qu'on me lèche les bottes. Je ne demande pas ça. Mais ce que je demande, c'est que les gens se rendent compte ce que des articles comme ça font à l'âme et la confiance en soi de quelqu'un. Donc je suis très reconnaissante envers chaque personne qui se lève contre le harcèlement ou contre les personnes qui écrivent des articles simplement pour faire du clic", a dénoncé Khloé Kardashian, qui vit ce genre de situation depuis près de deux ans.

"Défendre quelqu'un, surtout quand on ne se connait pas, réchauffe mon coeur. C'est le genre de personne que je suis. Je défends ce qui est juste. Merci à vous tous pour ces gentils commentaires et merci à toi d'avoir été si gentil", a conclu la compagne de Tristan Thompson, remerciant au passage le fan qui a pris sa défense.