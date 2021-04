Caitlyn Jenner se lance en politique : toute sa famille lui tourne le dos

C'est une annonce sortie de nulle part. Le 23 avril 2021, Caitlyn Jenner a fièrement annoncé sur son compte Instagram qu'elle venait de déposer sa candidature pour le poste de gouverneur de Californie. "J'en suis ! La Californie vaut la peine qu'on se batte pour elle. Visitez le lien dans la bio pour suivre ou faire un don aujourd'hui", le père de Kendall et Kylie a-t-il écrit sous la publication. Représentant les couleurs du parti Républicain, l'ex-athlète de 71 ans s'est entouré de plusieurs proches de Donald Trump pour bâtir son équipe de campagne.

Cette décision a eu l'effet d'une bombe aux États-Unis. Les médias, comme les internautes, ne s'y attendaient vraiment pas et les réactions se multiplient. Dernière en date et non des moindres, celle de la famille même de Caitlyn, qui n'a visiblement pas apprécié sa décision !

Selon le média américain TMZ, la médaillée d'or olympique a fait l'annonce à toute sa famille vendredi 23 avril et les choses sont claires pour Kendall et Kylie, elles ne supporteront pas la campagne de Caitlyn ! Les raisons seraient simples : leurs vues politiques sont trop éloignées et le retentissement médiatique de son divorce avec leur mère Kris Jenner rendrait les choses bien trop délicates.

Ses fils lui en veulent également

Pour ce qui est des trois fils de Caitlyn Jenner, Brody, Brandon et Burt, ils auraient suggéré à leur père (qui a réalisé son coming-out trans en 2015) de renoncer à son idée. Selon une connaissance de la famille, les frères Jenner ne penseraient pas que Caitlyn soit assez qualifiée pour le poste de gouverneur de Californie et ils lui auraient demandé de mettre un terme à sa campagne. Des suggestions que la compagne de Sophia aurait balayée d'un revers de main, estimant qu'elle avait déjà pris sa décision. Sa réponse aurait alors énervé ses garçons, qui lui reprochent de ne jamais prendre leurs avis en considération. Drôle d'ambiance chez les Jenner...