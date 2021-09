Kim Kardashian trompée par Kanye West pendant leur mariage ? Il passe aux aveux

De 2012 au 19 février 2021, date de la demande de divorce de Kim Kardashian, la superstar formait avec Kanye West un des couples les plus influents de la planète ! Leur histoire d'amour a également connu des bas. Kanye les évoque subtilement dans son nouvel album, dans lequel il sous-entend avoir été infidèle...

Après des semaines de suspens, Donda, le 10e album de Kanye West, est enfin sorti ! L'opus comporte une chanson intitulée Hurricane, dans laquelle l'artiste sous-entend qu'il a trompé son ex-épouse Kim Kardashian au cours de leur union. Il rappe : "Here I go on a new trip / Here I go actin' too lit / Here I go actin' too rich / Here I go with a new chick / And I know what the truth is / Still playin' after two kids / It's a lot to digest when your life always movin'."

Je m'amuse encore après deux enfants...

"Me voilà reparti en voyage / Me voilà trop surexcité / Me voilà en train de faire le mec trop blindé / Me voilà avec une nouvelle meuf / Et je connais la vérité / Je m'amuse encore après deux enfants / Quand tu ne t'arrêtes jamais, c'est beaucoup à digérer", ont traduit les fans de Kanye en français. Le rappeur aurait ainsi révélé avoir été infidèle après les venues au monde de ses deux premiers enfants, North et Saint, nés les 15 juin 2013 et 5 décembre 2015.

Kim et Kanye en ont eu deux autres, une fille et un garçon prénommés Chicago et Psalm (aujourd'hui âgés de 3 et 2 ans), à qui des mères porteuses ont donné naissance. La star de télé-réalité de 40 ans a visiblement pardonné à Kanye West ses écarts de conduite. Les deux ex entretiennent même d'excellents rapports malgré leur séparation, comme en témoigne la participation de Kim à la dernière listening party de l'album Donda.

La milliardaire s'y est distinguée en se présentant aux spectateurs, vêtue d'une robe de mariée.