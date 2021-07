Kanye West à nouveau célibataire ? Avec Irina Shayk, c'est déjà fini !

On reste amis ? D'après les informations du site américain PageSix, ce serait la question qu'Irina Shayk aurait posée à Kanye West. Après avoir été aperçue en compagnie du rappeur de 44 ans, la mannequin d'origine russe tente de faire machine arrière et d'expliquer qu'elle ne se voit pas être en couple avec l'artiste. Selon une source proche d'Irina Shayk, rien ne se serait passé entre les deux superstars : "Elle l'aime en tant qu'ami mais ne veut pas de relation avec lui. Elle refuse d'être associée à l'idée qu'ils se fréquentent", peut-on lire sur le site américain.

Selon cette même source, l'ancienne partenaire de Bradley Cooper, avec qui elle a une fille baptisée Lea de Seine (4 ans), aurait refusé d'assister à la Fashion Week de Paris avec Yeezy, afin d'éviter de se retrouver au coeur de nouvelles rumeurs. Malheureusement pour cette dernière, les photos de leur escapade du mois de juin continuent de faire parler d'elles !

Aujourd'hui, la jeune femme de 35 ans tente de s'éloigner de Kanye West, toujours en instance de divorce avec Kim Kardashian, la mère de ses quatre enfants (North, Saint, Chicago et Psaulm âgés de 8, 5, 3 et 2 ans ), et essaye de rectifier le tir. "Elle est allée à sa fête d'anniversaire en tant qu'amie. Il y avait 50 autres personnes là-bas", assure un proche de la mannequin. "Elle ne veut être liée à personne pour le moment. C'est une heureuse célibataire. Irina Shayk et Kanye West se connaissent depuis des années. En 2012, la belle brune aux yeux bleus avait même défilé pour la marque de vêtements du rappeur reconverti en créateur de mode.

Malgré leurs différends et le divorce, Kim Kardashian et Kanye West ont su rester proches pour le bien-être de leurs enfants. La femme d'affaires avait même partagé un message plein d'amour à l'attention de son ex-mari et père de ses enfants en juin dernier : "Joyeux anniversaire, je t'aime pour la vie !"