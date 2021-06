Kanye West célibataire : malgré le divorce, Kim Kardashian ne l'oublie pas

Kanye West a sûrement dû retrouver le sourire. Après les mois compliqués qui ont suivi son divorce avec Kim Kardashian, le rappeur-entrepreneur, dont la première paire de Yeezy s'est arrachée à un prix fou, a pu fêter son anniversaire mardi 8 juin. Même si l'artiste de tout juste 44 ans n'a rien publié sur ses réseaux, il a reçu beaucoup d'amour de son ex-belle-famille, celle des Kardashian.

C'est d'abord la copine de Tristan Thompson, Khloé Kardashian, qui a publié une photo sur son Instagram, où elle compte plus de 153 millions d'abonnés. La mère de True a posté une très belle photo de Kanye, Kim, Tristan et elle, manifestement prise lors de vacances dans un endroit paradisiaque. En commentaire, la jeune femme de 36 ans s'est montrée dithyrambique avec son ex-beau-frère : "Joyeux anniversaire au frère de ma vie !!! Aie le meilleur des anniversaires Ye ! Je t'envoie tout mon amour et ma bénédiction éternelle !!". Un très beau message qui démontre que malgré la fin de l'histoire entre sa soeur et le rappeur, leur amitié reste au beau fixe.

Khloé se défend sur son choix de photo

Elle a d'ailleurs tenu à défendre son message d'anniversaire après avoir lu une critique d'une internaute lui reprochant d'avoir choisi une photo où Kanye et Kim sont encore ensemble, ce qui pourrait heurter cette dernière, considérant les moments difficiles qu'elle a passés avec le récent divorce. "Tu ne penses pas que mes soeurs et moi parlons de nos sentiments entre nous ? On est ensemble tous les jours. C'est MA FAMILLE. Pas la tienne !", a répondu Khloé, qui n'accepte pas que l'on remette en cause son choix.