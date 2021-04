Kanye West, ses toutes premières Nike Air Yeezy battent un record : vente historique à 7 chiffres

Il y a tant de choses qu'on pourrait faire avec 1,8 million de dollars. Plutôt qu'investir dans une propriété de luxe ou dans plusieurs voitures de sports, un acheteur aisé a payé cet argent contre une paire de baskets. Il faut dire que ce n'est pas n'importe quelle paire : il s'agit du tout premier modèle de Nike Air Yeezy 1, le tout premier prototype porté par Kanye West lors de sa performance culte aux Grammy Awards de 2008.

Alors au top de son succès musical, Kanye West avait délivré l'une de ses performances les plus mémorables, en interprétant Hey Mama et Stronger. Cette nouvelle vente de près de 2 millions de dollars est un record absolu et pulvérise ainsi le précédent, détenu par une paire de Air Jordan 1 de Nike, parties à 615 000 dollars lors d'une vente organisée par Christie's en août 2020.

"Le prix fixe un nouveau record dans la vende de sneakers, brisant le record de presque trois fois et en établissant le modèle Yeezy 1 comme la sneaker la plus chère de l'histoire et la première sneaker à atteindre un prix de vente d'un million de dollars", a souligné l'organisateur de la vente, Sotheby's, dans un communiqué paru lundi.