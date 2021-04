Kanye West, heureux divorcé ? Le rappeur est enfin prêt à retrouver l'amour

Enfin ! Après avoir passé des mois à tenter de reconquérir Kim Kardashian, Kanye West serait enfin prêt à embrasser sa vie de célibataire. Désormais séparé de la mère de ses quatre enfants, le rappeur de 43 ans pense à sa prochaine relation. D'après les informations de Page Six datées du jeudi 15 avril 2021, Ye voudrait tomber amoureux d'une "artiste et d'une personne créative".

Une source proche de Kanye affirme que ce dernier voudrait être capable de "parler le même langage" que sa future bien-aimée. Pendant toute sa dernière relation, il a véritablement construit une culture artistique autour du style de Kim Kardashian, contribuant ainsi à renouveler son image. Toujours à la recherche d'innovations - qu'il s'agisse de politique, de baskets, d'architecture ou de musique -, Ye aimerait désormais trouver chaussure à son pied. On imagine déjà que le processus de sélection sera exigent.

"Je suis Michel-Ange. Je suis Picasso. Je suis sans contexte, sans aucun doute, le meilleur être humain artiste de tous les temps. Ce n'est même plus une question. C'est un fait", avait confié Kanye West dans une interview lunaire à GQ. Avant d'épouser Kim Kardashian et de fonder une famille avec elle, Kanye West avait été en couple avec plusieurs mannequins comme Chanel Iman ou Amber Rose. Il avait également été fiancé à la stylisteAlexis Phifer, en 2006, avant de se séparer d'elle deux ans après.

Et Kim dans tout ça ?

De son côté, Kim Kardashian reste concentrée sur ses différents projets. Depuis l'annonce de son divorce d'avec Kanye West, elle publie bien plus de photos de famille sur les réseaux sociaux et semble se concentrer sur son image de "mère de famille dévouée", comme le commente une source auprès de Page Six. Elle envisagerait également de "faire son entrée en politique" après avoir passé l'examen du barreau, suite au succès de sa réforme carcérale.

Très secrète sur sa vie amoureuse, la star de télé-réalité, désormais milliardaire, ne serait actuellement en couple avec personne. "Elle ne peut pas sortir avec quelqu'un sans que ça se sache. Elle ne comprend pas comment faire autrement", a indiqué une source à nos confrères américains. Meek Miil, Drake... Quelques uns des nombreux noms d'amants potentiels - voire passés - de Kim Kardashian, qui ont été évoqués dans la presse. D'autres sources (toujours anonymes) pensent qu'elle aurait déjà eu quelques rendez-vous avec une personnalité connue : "Elle n'a besoin de personne qui la rende plus célèbre". Ça, c'est clair.