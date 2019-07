Kim Kardashian : En prison, séance selfies avec des détenus !

Suite à sa visite à la Maison Blanche la semaine dernière, Kim Kardashian-West (38 ans) s'est rendue dans une prison de Washington DC. Le 27 juillet 2019, la businesswoman a publié plusieurs selfies avec des détenus de l'établissement. Depuis qu'elle a évoqué son désir de devenir avocate, l'épouse de Kanye West s'investit pour aider des personnes en difficulté au sein du système carcéral.

Dans son post, elle explique :"La semaine dernière, j'ai rencontré le professeur Mark Howard, professeur à Georgetown qui donne des cours dans une prison de Washington DC. Ces hommes et ces femmes peuvent ainsi obtenir une équivalence de l'université Georgetown. J'ai rencontré tellement de gens extraordinaires, j'ai tellement hâte de partager leurs histoires avec vous. Nous avons filmé un documentaire sur lequel je travaille qui sera diffusé sur @oxygen et j'espère que vous en apprendrez plus sur le système judiciaire américain."

Kim en mode Orange is the New Black

En pleine promotion de sa gamme de cosmétiques Fire (orange, d'ailleurs), la maman de North (5 ans), Saint (3 ans), Chicago (1 an) et Psalm (2 mois) souhaite s'engager pour la bonne cause et aider les détenus américains. Cette visite est un autre signe que la fille de Kris Jenner souhaite se lancer à fond dans sa carrière d'avocate.

En juin 2018, elle avait déjà contribué à faire libérer Alice Marie Johnson, condamnée à la prison à perpétuité. Cette femme de 65 ans avait été incarcérée pour blanchiment d'argent dans une affaire de trafic de drogues. Une très belle action pour Kim, qui souhaite remodeler le système de justice pénale et mettre en avant des personnes marginalisées de la société américaine. Une célébrité qui a compris son pouvoir et qui s'en sert enfin à bon escient.