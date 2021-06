Kim Kardashian célibataire : un signe de réconciliation avec Kanye West ?

C'est un des couples les plus populaires des vingt dernières années. Kim Kardashian et Kanye West, mariés depuis mai 2014, ont mis un terme à leur relation en février dernier. Aujourd'hui séparés et parents de quatre enfants, North (née en 2013), Saint (né en 2015) Chicago (né en 2018) et Psalm (né en 2019), les deux stars vivent séparées, loin des disputes qui ont émaillé leur couple au fil des années. Alors lorsqu'un fan a dévoilé l'autographe que lui a signé la femme d'affaires qui a fêté ses 40 ans en octobre dernier, tout le monde a été surpris de la voir écrire Kim Kardashian West !

Alors qu'elle se rendait à un dîner avec sa mère Kris Jenner et ses deux soeurs Kylie et Kendall dans West Hollywood, Kim en a profité pour signer cet autographe à un fan sur une très belle photo d'elle. Pour certains, comme le révèle le média Page Six , il pourrait simplement s'agir d'une manière de garder une certaine constance pour son image de marque puisque la photo provenait d'une pub promotionnelle pour sa marque, KKW Beauty, qui reprend également l'initial de son ex mari, West.

Cette évènement intervient seulement quelques jours après un nouvel épisode de L'incroyable famille Kardashian dans lequel Kim a révélé être la cause de l'échec de son mariage après plus de sept ans de mariage. "Je me sens comme une grosse m**** avec ce troisième mariage, comme une p***** de perdante !", déclare-t-elle dans l'épisode diffusé le 3 juin dernier, faisant référence à ses deux précédents divorces avec le producteur de musique Damon Thomas et le basketteur Kris Humphries.