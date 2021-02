Kim Kardashian divorce : Kanye West veut revendre des cadeaux

Kim Kardashian et Kanye West vivraient séparés depuis plusieurs mois. La star de télé-réalité a officiellement lancé une procédure de divorce le vendredi 19 février 2021. Le couple a tenté, sans succès de recoller les morceaux à l'automne dernier, après la campagne présidentielle et l'épisode de trouble mental de Kanye. Malgré tout, "Kim reste principalement déçue qu'ils ne trouvent pas une solution pour rester mariés, comme l'a expliqué une source restée anonyme au site People. Mais il faut deux personnes pour créer un mariage heureux. Kim pense que Kanye ne veut pas faire d'efforts, ni de compromis."

Kim Kardashian et Kanye West s'étaient fiancés en octobre 2013 à San Francisco et mariés en mai 2014 à Florence, en Italie. Ils sont parents de 4 enfants, North, Saint, Chicago et Psalm, âgés de 7 ans à 21 mois. Leur divorce constituera également le fil rouge de la 20e et dernière saison de l'émission de télé-réalité L'incroyable famille Kardashian, dont la diffusion commencera le 18 mars sur la chaîne E!.