Kim Kardashian "déçue" : ce que Kanye West n'a pas su faire pour sauver leur mariage

Être en couple, c'est faire des compromis. Kim Kardashian estime que son futur ex-mari, Kanye West, n'a pas voulu faire assez de concessions pour sauver leur mariage. Comme l'a confié une proche de la star auprès de People, le lundi 22 février 2021, elle reste "déçue" du comportement du père de ses quatre enfants.

"Il n'y a pas d'embrouille entre Kim et Kanye. Kim reste principalement déçue qu'ils ne trouvent pas une solution pour rester mariés. Mais il faut deux personnes pour créer un mariage heureux. Kim pense que Kanye ne veut pas faire d'efforts, ni de compromis", a détaillé cette source.

L'option d'un divorce semblait de plus en plus probable depuis le lancement de campagne présidentielle de Kanye West, aux accusations d'adultère jusqu'aux derniers mois au climat glacial. Elle s'est confirmée vendredi dernier. Après 7 ans de mariage et quatre enfants - North (7 ans), Saint (5 ans), Chicago (3 ans) et Psalm (1 an et demi) -, Kim Kardashian a déposé une demande officielle de divorce. Elle est défendue par l'experte Me Laura Wasser.

"Même si Kim et Kanye sont séparés depuis des mois, c'était encore difficile pour elle d'aller déposer une demande de divorce. Elle a passé le week-end à prendre soin d'elle et de ses enfants. Elle passe du temps avec sa mère et ses soeurs et elle ne travaille pas. Tout le monde la soutien. Kim se sent très chanceuse d'être entourée par une famille aussi grande", a appris cette source anonyme à People.

Alors que Kanye West avait annoncé vouloir se représenter à la prochaine élection américaine et s'installer définitivement dans son QG du Wyoming - pour y construire une ville à la folle architecture -, Kim Kardashian aurait voulu une autre vie pour sa famille. Elle souhaitait rester à Los Angeles pour rester auprès de ses soeurs et de sa mère.

Ne trouvant pas d'accord sur leur vie future, ils ont été contraints de divorcer. Un insider avait expliqué que Kanye s'était "résigné à la réalité". "Il savait que ça allait arriver, mais ça reste difficile. C'est un jour sombre pour lui. Kanye voit des conseillers pour l'aider dans cette affaire. C'est dur pour lui, il n'est pas heureux", avait confié cet anonyme vendredi. La fin d'une époque.