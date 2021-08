Kim Kardashian Kanye West de nouveau en couple ? Ils rejouent leur mariage !

Personne ne s'attendait à voir débarquer Marilyn Manson et DaBaby lors du concert évènement de Kanye West, qui faisait écouter son album Donda à plus de 40 000 spectateurs. Personne n'avait vu venir la présence de Kim Kardashian en robe de mariée et en long voile, s'approchant doucement d'un Ye souriant comme au jour de leur mariage. Sauf que depuis, six années ont passé et qu'ils sont désormais en instance de divorce.

Ceux qui avaient la chance d'assister au show via Apple Music ont ainsi pu voir Kim Kardashian débarquer en robe de mariée Balenciaga durant la dernière chanson de la soirée, No Child Left Behind. A en croire cette scénographie étonnante, on peut deviner une grande complicité entre les deux exs. L'apparition de Kim Kardashian a été l'un des sujets les plus discutés dans la soirée du 26 août 2021. Des sources "sûres" se sont même empressées d'éteindre l'incendie dans les pages de TMZ.com, assurant qu'ils ne se sont pas remis ensemble, mais qu'ils continuent bien d'être une famille unie pour leurs quatre enfants : North, Saint, Chicago et Psalm.

De loin, il pouvait y avoir un doute sur l'identité de cette femme en robe de mariée. Khloé Kardashian et Kylie Jenner, les soeurs cadettes de Kim Kardashian, ont confirmé sa présence tout en dévoilant des détails de cette tenue spectaculaire.