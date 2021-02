Kim Kardashian bientôt divorcée : dévouée à ses enfants, le petit Psalm grandit !

Même après des semaines d'alerte, l'officialisation du divorce de Kim Kardashian et Kanye West a fait l'effet d'une bombe. La star de télé-réalité consacre désormais tout son temps et ses publications Instagram à leurs 4 enfants. Le petit dernier, Psalm, a drôlement grandi !

Kim Kardashian compte plus de 200 millions d'abonnés sur Instagram. Elle y a posté une photo ce mercredi 24 février 2021, pas d'elle mais de son fils Psalm. "Le garçon le plus adorable ! Vous ne pouvez pas me dire qu'il n'a pas un sourire contagieux ! Je t'aime, bébé Psalm", écrit la superstar de 40 ans en légende de sa publication. En commentaire, les internautes ont évidemment réagi. Le petit homme d'1 an et demi grandit sous leurs yeux et les choquent par sa croissance.

Kim Kardashian ne tarit pas d'éloges pour ses enfants. Avant Psalm, elle vantait la beauté et le talent artistique précoce de sa fille aînée North (7 ans). "Ma superbe petite fille, adorable et intelligente ! J'adore m'amuser à t'habiller", confiait Kim en commentaire.

La dernière apparition de Kanye West sur le très suivi compte Instagram de Kim Kardashian remonte au 22 novembre 2020.