Diaporama Kim Kardashian Kanye West de nouveau en couple ? Ils rejouent leur mariage !

1 / 19 Kim Kardashian Kanye West de nouveau en couple ? Ils rejouent leur mariage !

2 / 19 Kanye West et sa femme Kim Kardashian à la sortie du Théâtre des Bouffes du Nord après le "Sunday Service" à Paris.

3 / 19 Kim Kardashian avec sa fille North et sa soeur Khloe Kardashian - Kim Kardashian et sa soeur Khloe Kardashian sont allés soutenir Kanye West sur le tournage de son prochain album Donda à Atlanta, le 22 juillet 2021

4 / 19 Kanye West et sa femme Kim Kardashian à la sortie du Théâtre des Bouffes du Nord après le "Sunday Service" à Paris, le 1er mars 2020.

5 / 19 Kim Kardashian West a signé une balle de baseball de fan de son nom complet à Atlanta le 26 aout 2021 alors qu'elle révèle qu'elle gardera le nom de famille de Kanye malgré le dépôt de Kanye pour changer son nom légal en "Ye".

6 / 19 Kim Kardashian et son mari Kanye West arrivent à l'aéroport de New York (JFK), le 5 février 2020.

7 / 19 Kim Kardashian et Kanye West devant leur carrosse au château de Versailles. Le 23 mai 2014.

8 / 19 Kim Kardashian et sa soeur Khloe Kardashian sont allés soutenir Kanye West sur le tournage de son prochain album Donda à Atlanta, le 22 juillet 2021

9 / 19 Kim Kardashian et son mari Kanye West se baladent ensemble à New York le 5 février 2020.

10 / 19 Kim Kardashian et sa famille en larmes à l'évocation du divorce de Kim et Kanye dans l'émission "Keeping Up With The Kardashian". Los Angeles, le 4 juin 2021. © JLPPA/Bestimage

11 / 19 Kim Kardashian, Kanye West et les invités de leur dîner-soirée pré-mariage au château de Versailles. Le 23 mai 2014.

12 / 19 Kim Kardashian et Kanye West au château de Versailles. Le 23 mai 2014.

13 / 19 Kim Kardashian reconnaît que son mariage avec Kanye West est un échec, dans le dernier épisode de l'émission "L'Incroyable Famille Kardashian". Los Angeles. Le 4 juin 2021.

14 / 19 Kim Kardashian et Kanye West arrivent en carrosse au château de Versailles. Le 23 mai 2014.

15 / 19 Kanye West, Kim Kardashian et sa soeur Kourtney emmènent leurs filles North West et Penelope Disick, faire un tour de carrousel au pied de la tour Eiffel après un dîner au restaurant "Ferdi".

16 / 19 Kim Kardashian et Kanye West au château de Versailles. Le 23 mai 2014.

17 / 19 Kim Kardashian et son mari Kanye West - People à la soirée "Vanity Fair Oscar Party" après la 92ème cérémonie des Oscars 2020 au Wallis Annenberg Center for the Performing Arts à Los Angeles, le 9 février 2020.

18 / 19 Kim Kardashian et son mari Kanye West - People à la soirée "Vanity Fair Oscar Party" après la 92ème cérémonie des Oscars 2020 au Wallis Annenberg Center for the Performing Arts à Los Angeles, le 9 février 2020.