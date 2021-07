Kanye West dévoile son album Donda : il s'écroule sur scène, devant Kim Kardashian et les enfants

C'était une performance très attendue aux États-Unis. Jeudi 22 juillet 2021, Kanye West a donné un concert unique à Atlanta pour présenter son dixième album intitulé Donda, qui n'est autre que le prénom de sa mère. Une prestation dont l'annonce avait surpris tous les fans de l'artiste de 44 ans, également styliste avec sa marque de mode Yeezy. Malheureusement, il faudra attendre encore un peu avant de découvrir l'album sur les plateformes de streaming...

Celui qui s'était lancé dans la dernière campagne présidentielle avait donc choisi Atlanta et son Mercedes-Benz Stadium pour un concert unique, dans la ville qui symbolise la capitale du rap en Amérique. Dans un stade qui peut accueillir jusqu'à 70 000 personnes, Kanye West a donné une performance très émouvante durant laquelle il est revenu sur plusieurs thématiques qui lui tiennent à coeur. Il a notamment évoqué la foi, les difficultés qu'il a rencontrées durant son mariage avec Kim Kardashian, leur divorce ou encore les problèmes liés à la célébrité.

Le souvenir de sa mère provoque une vive émotion

Un concert visiblement très émouvant pour celui à qui l'on prête une relation avec le top Irina Shayk, puisqu'au moment d'interpréter sa chanson Love Unconditionally, il s'est littéralement effondré sur scène. Une chanson particulièrement dure pour lui puisque l'on entend la voix de sa défunte mère dire : "Peu importe ce qu'il arrive, tu n'abandonnes jamais ta famille". Une phrase qui résonne fort pour celui qui vient de se séparer de la mère de ses quatre enfants.

En parlant de sa famille, Kanye West a eu la surprise de voir Kim, sa soeur Khloé et ses enfants (North, Saint, Chicago et Psalm), venir le supporter. L'artiste a également pu compter sur le soutien de deux grands noms du rap américain, Jay-Z et Travis Scott, présents sur l'album Donda.