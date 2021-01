Kim Kardashian : Pour les 3 ans de Chicago, invasion de grenouilles et jardin violet, loin de Kanye

Une parenthèse de bonheur pour Kim qui serait en pleine séparation avec son époux Kanye West. Après des mois de rumeurs évoquant un divorce entre les deux stars, la rupture serait sur le point d'être officialisée. En janvier 2021, un proche du couple s'est d'ailleurs confié sur le sujet à E! News en confirmant que les parents de North, Saint, Chicago et Psalm (7, 5, 3 ans et 18 mois) étaient bel et bien séparés et ne vivaient plus sous le même toit depuis des mois. Kanye vivrait de son côté dans sa propriété du Wyoming, à près de 1500 kilomètres de Kim.

"Kim et Kanye n'ont pas de rancoeur et sont très cordiaux l'un avec l'autre. Il se consacre à son monde et elle se consacre au sien", la source a-t-elle expliqué. La fille de Kris Jenner serait d'ailleurs d'ores et déjà prête à débuter ce "nouveau chapitre de sa vie"... sans son époux, en tant que mère célibataire.