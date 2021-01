Justin Bieber bientôt pasteur ? Le chanteur réagit

Dans la suite de sa story du jour, Justin Bieber s'est quand même adressé à ses followers sur Dieu. "L'église n'est pas un endroit. Nous sommes l'église. Nous n'avons pas besoin d'un immeuble pour être en connexion avec Dieu. Dieu est avec nous, peu importe où nous sommes, écrit le mari du mannequin Hailey Baldwin (désormais Hailey Bieber), avec qui il s'est fait baptiser en août dernier. Le Créateur des océans et des montagnes vous a aussi créés ! Vous faites parti du plan, votre vie compte, Il vous voit ! Il a été patient avec vous et attend votre retour, vous qui vous êtes éloigné de Lui ! Il n'est pas en colère, Il comprend".

Justin Bieber a expliqué à plusieurs reprises que sa foi l'avait aidé à traverser les moment les "plus sombres" de sa vie. Elle lui fait un point commun avec Kanye West, dont il a essayé de sauver le mariage l'été dernier. "Justin ne s'est jamais senti aussi heureux et sain, il dit qu'il doit bien ça à l'église. Il ne compte pas arrêter sa carrière, mais sent que quelque chose de plus fort l'appelle", avait récemment ajouté confié un insider au tabloïd OK! Magazine.

Quelle surprise nous réserve-t-il ?