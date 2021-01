Justin Bieber : En formation pour devenir prêtre, une photo de son entrejambe choque

Début d'année chargée pour Justin Bieber. Le chanteur canadien vient de stimuler deux de ses plus grandes passions : la musique et la religion. À 26 ans, il serait en passe de monter en grade au sein de son église, la Hillsong Church, qui prêche un christianisme extrémiste et polémique. Ne cachant pas son dégoût pour l'homosexualité, la Hillsong Church et son "gourou", Carl Lentz, auraient toutefois "sauvé la vie" de Justin Bieber.

Le chanteur a martelé plusieurs fois que ce culte l'avait aidé à traverser les moment les "plus sombres" de sa vie. D'après OK! Magazine, Carl Lentz aurait quitté son poste après une "révélation récente de fautes morales". La rumeur dit qu'il aurait trompé son épouse. Résultat : Justin Bieber serait très intéressé par ce poste libre. "Justin ne s'est jamais senti aussi heureux et sain, il dit qu'il doit bien ça à l'église. Il ne compte pas arrêter sa carrière, mais sent que quelque chose de plus fort l'appelle. Il veut devenir un prêtre à part entière d'ici à l'année prochaine", a confié un insider à nos confrères.

D'après TMZ.com, l'histoire serait encore plus folle. Très proche de Carl Lentz, Justin Bieber n'a jamais dissimulé leurs liens étroits. Il l'appellerait d'ailleurs son "second père". En 2018, il aurait d'ailleurs motivé le chanteur à se séparer de Selena Gomez, au profit de Hailey Baldwin, son épouse actuelle.