Hailey Baldwin enceinte ? L'épouse de Justin Bieber répond

Grâce aux réseaux sociaux, les stars communiquent directement avec leurs fans. Elles y sont également plus exposées aux rumeurs. Hailey Baldwin en fait l'expérience. Soupçonnée d'être enceinte, l'épouse de Justin Bieber a été forcée à réagir...

Hailey Bieber compte plus de 30 millions d'abonnés sur Instagram. 30 millions d'internautes qu'elle a activement incités à voter pour la présidentielle américaine, et à qui elle avait confié ses angoisses du résultat. Entre deux publications sur l'avancée du dépouillement, le mannequin marié à Justin Bieber a démenti une rumeur lui prêtant une grossesse. Dans sa story du vendredi 6 octobre 2020, Hailey a mentionné le tabloïd Us Weekly, qui comptait publier la fausse information.

"Maintenant que je sais que vous comptiez publier votre petit article... Je ne suis pas enceinte. Donc s'il vous plaît, arrêtez d'écrire des mensonges venant de vos 'sources' et concentrez-vous sur ce qui est important, je parle de l'élection", écrit @haileybieber sur Instagram. Voilà qui est clair !