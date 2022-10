Hailey Bieber et Selena Gomez : Tactiles et complices, elles posent pour la première fois ensemble sur une photo choc !

C'est une photo à laquelle personne ne s'attendait et qui est largement commentée à travers le monde depuis sa publication. Selena Gomez et Hailey Bieber prennent la pose l'une auprès de l'autre pour la première fois, à l'occasion de l'Academy Museum Gala, qui s'est tenu à Hollywood (Los Angeles), ce samedi 15 octobre. La célèbre épouse de Justin Bieber et la chanteuse ont breaké Internet avec cette photo. Deux semaines plus tôt, Hailey Bieber niait publiquement avoir volé Justin Bieber des bras de Selena Gomez, son ancienne compagne, et cette fois-ci le duo apparaît souriant et complice pour ce cliché qui n'a pas fini d'être commenté. Sur Twitter, les fans de la pop star de 30 ans ont l'impression d'avoir été trahi, reprochant à leur idole d'avoir accepté cette photo. Quand d'autres fantasment les idées sombres qui ont pu traverser l'esprit de Selena Gomez à cet instant.

Sur la photo, la it girl, en cover de Vogue, est assise droite sur sa chaise avec une main à ses côtés et l'autre sur sa cuisse, quand l'interprète de Lose You to Love Me, elle, a un bras enroulé autour de la jambe d'Hailey. D'autres photos ont montré les deux stars debout s'étreignant. Et visiblement, Selena Gomez n'a aucun ressentiment pour la femme de celui qu'elle a tant aimé pendant de longues années. Durant des années, elles ont été opposées mais cette fois-ci, tout semble avoir été finalement digéré. Cette photo semble être également une décision de leur part de montrer au monde que l'heure n'est plus au drame. "Selena et Hailey étaient toutes les deux super cool ensemble au gala du musée de l'Académie. Elle ont toutes les deux évolué et sont heureuses dans leur propre vie", a fait savoir un proche à E.T.